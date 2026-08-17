ВСУ ударили ракетами по белгородскому селу, есть погибшие и пострадавшие

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев 17 августа рассказал о последствиях ракетного обстрела ВСУ села. Есть погибшие и пострадавшие, также пострадала гражданская инфраструктура, доложил он.
Обстрелу киевские террористы подвергли село Колосково Валуйского округа:
— К большому сожалению, в результате прилёта украинских снарядов погибли шесть человек. От всего сердца выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы скорбим вместе с вам, — пишет Шуваев.
Врио губернатора доложил о состоянии пострадавших. Их оказалось четверо, среди них – 14-летний ребёнок.
— Двоим оказана медицинская помощь — от госпитализации они отказались. Остальные, включая ребенка, направлены в Валуйскую ЦРБ. Всем пострадавшим врачи оказывают необходимую помощь, — говорится в сообщении.
На месте удара сгорела постройка и повреждён легковой автомобиль.