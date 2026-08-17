Погода в Рязанской области резко ухудшится, опубликовано метеопредупреждение

Для Рязанской области утром 17 августа выпустили метеопредупреждение. Как отмечают синоптики, погода может резко испортится. На смену солнцу придут ливни и грозы.
По данным регионального МЧС, в отдельных районах области ожидаются сильные дожди, грозы и туман. Непогода спровоцировать появление тумана.
Рязанцам рекомендуют быть внимательными на улице. Если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия — немедленно звоните по телефону 01, с мобильного — 101 или 112 (единый номер экстренных служб).