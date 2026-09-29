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Статья австрийского физика указала на дату конца света в ноябре 2026-го

Валерия Мединская
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В далёком 1960 году мир балансировал на грани ядерной войны. Население Земли составляло около трёх миллиардов человек. Тогда австрийский физик и кибернетик Хайнц фон Фёрстер опубликовал статью. Сейчас она кажется зловещим предсказанием, пишет «Московский комсомолец».

Что предсказал фон Фёрстер

Учёный использовал математические модели и экстраполировал рост численности человечества. Фёрстер пришёл к парадоксальному выводу. Если тенденция сохранится, то 13 ноября 2026 года, в пятницу, население достигнет бесконечности.

Под «бесконечностью» учёный подразумевал не физическую невозможность. Он говорил о точке демографической сингулярности. Теоретическая кривая роста устремится в бесконечность. А на практике человечество столкнётся с катастрофическим коллапсом. Ресурсы планеты не смогут поддерживать такое количество людей.

По его словам, потомки столкнутся не с голодом. Они будут «замучены до смерти» в условиях чудовищной перенаселённости.

Этот вывод перекликался с идеями Томаса Мальтуса. Английский экономист ещё в XVIII веке утверждал: рост населения всегда опережает рост производства продовольствия. Это ведёт к кризисам, голоду и войнам.

Что предлагал учёный

Фон Фёрстер не был фаталистом, он видел возможный выход. Хотя и спорный с этической точки зрения.

Он предлагал создать глобальную систему регулирования численности населения. «Народную статистику», которая поддерживала бы количество людей на устойчивом уровне с помощью превентивных мер.

В 1960-х, как он считал, этого можно было достичь мягкими методами. Например, введением высоких налогов для семей с более чем двумя детьми. Он предупреждал: с каждой минутой разрыв между рождаемостью и смертностью увеличивается. Проблема становится всё сложнее для решения.

Как отреагировали на прогноз

Прогноз встретили неоднозначно. Критики указывали на упрощённость модели. Она игнорировала такие факторы, как период созревания человека. Снижение рождаемости по мере роста благосостояния. Способность технологий находить новые решения.

Действительно, развитие сельского хозяйства и достижения медицины не раз отодвигали мрачные прогнозы. Но фон Фёрстер настаивал: технологический прогресс не может бесконечно опережать экспоненциальную кривую роста. Рано или поздно человечество упрётся в физические пределы планеты.

Почему прогноз снова актуален

Сегодня, в середине 2020-х, его прогноз обретает новую остроту. Население Земли перешагнуло отметку в 8 миллиардов, темпы роста замедлились. Но абсолютные цифры по-прежнему колоссальны.

Проблемы, которые выявил физик, не исчезли: нехватка продовольствия, обезлесение, истощение ресурсов, загрязнение окружающей среды, обострение социального неравенства. Всё это усугубилось. И переплелось с новым глобальным вызовом — изменением климата.

Эхо его идей слышно и в символическом отсчёте «Часов судного дня». Первоначально созданные в 1947 году для индикации угрозы ядерной войны, сегодня часы учитывают ещё три области. Изменение климата. Риски от новых технологий, включая искусственный интеллект. Дезинформацию, подрывающую способность общества реагировать на кризисы.

В начале 2025 года стрелки часов перевели ещё на одну секунду вперёд. Теперь они показывают 89 секунд до полуночи — символа глобальной катастрофы. Это самое близкое к полуночи положение за всю историю проекта.

«Когда вы стоите на краю пропасти, единственное, чего вам не хочется делать, — это делать шаг вперёд», — отметил председатель Совета по науке и безопасности Дэн Хольц.

Сбудется ли предсказание

Сбудется ли конкретное предсказание фон Фёрстера о пятнице, 13 ноября 2026 года? Скорее всего, нет. Человеческие системы слишком сложны. Их нельзя свести к одной гладкой кривой. История не раз демонстрировала способность к адаптации и инновациям в критических точках.

Но ценность его работы не в точной дате. Она в мощном предупреждении, которое он озвучил более шестидесяти лет назад. Он указал на фундаментальное противоречие между экспоненциальным ростом и ограниченностью ресурсов. Это противоречие лежит в основе большинства современных глобальных проблем. От продовольственных кризисов и нехватки воды до массовой миграции и конфликтов.

Сегодня ответ на этот вызов видят в комплексном переходе к устойчивому развитию. Мрачный прогноз 1960 года служит не приговором, а суровым напоминанием. Будущее человечества зависит не от слепого следования математической кривой, а от коллективного разума, политической воли и этического выбора, который совершают люди прямо сейчас.

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