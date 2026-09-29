Маргарита Симоньян, скриншот видео
Новости России

Симоньян чувствует присутствие покойного мужа и задумывается о звонке психиатру

Валерия Мединская
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Знаменитый режиссёр Тигран Кеосаян умер 26 сентября 2025 года, ему было 59 лет. Маргарита Симоньян приняла смерть любимого, но спустя год так и не смогла отпустить его.

«Чувствую его присутствие»

46-летняя вдова призналась: она чувствует незримое присутствие Тиграна Кеосаяна в своей жизни. Иногда ей кажется, что он сидит буквально напротив, пишет СтарХит:

«Такое незримое его присутствие я всегда чувствую, — поделилась Маргарита в эфире передачи «Судьба человека» на «России-1». — Мне иногда кажется, что он рядом сидит. Причём всё это так явно, что иногда мне сложно понять: а правда это так или, может, мне нужно обратиться к психиатру?»

Она сравнила это чувство с тем, что испытывают супруги, лежащие в постели. Они читают и отворачиваются, не видя друг друга. Но всё равно чувствуют присутствие.

Спустя год со дня смерти мужа Симоньян также призналась, что до сих пор хранит его прах в спальне. Урна стоит на её прикроватной тумбочке.

«Вот лежишь и ощущаешь, что он рядом. Я чувствую то же самое», — объяснила Симоньян.

Как Маргарита Симоньян переживала потерю

Симоньян тяжело переживала смерть Кеосаяна. Она до последнего верила, что супруг выкарабкается из комы несмотря на неблагоприятные прогнозы врачей.

Смерть любимого надломила главу RT. В итоге она сама заболела раком и стала бороться за свою жизнь.

«Утро в нашем доме всегда начиналось с музыки — Тигран играл на рояле, — вспоминала Маргарита. — Сегодня полгода, как из нашей жизни ушла музыка. По вечерам он брал на руки свою любимицу Кьяру, тащил её в нашу постель и засыпал под её мурчание. Сегодня полгода, как Кьяра не мурчит».

Она рассказала и о других моментах. Тигран часто сидел в кабинете и громко пел или хохотал над сериалом так, что слышал весь дом.

«Сегодня полгода, как я не захожу к нему в кабинет, — говорит Симоньян. — Когда мы путешествовали, он смотрел в окно поезда и говорил: «Муся, ну ты посмотри, какая у нас красивая страна!» Сегодня полгода, как мне не нужны путешествия».

История любви Симоньян и Кеосаяна

В новом выпуске «Судьбы человека» Симоньян вспомнила, как впервые влюбилась в Кеосаяна. Любовь возникла, когда она увидела его по телевизору в передаче «Кулинарный поединок». Режиссёр показывал зрителям, как правильно готовить яичницу.

«Я помню, что он яичницу жарит с помидорами и говорит: «Яичницу с помидорами надо начинать жарить с красного перца». Затем берёт такой огромный красный перец, кладёт через всю сковородку, — рассказала журналистка. — В тот момент я и подумала: «А ведь Фрейд не всегда ошибался!» И вот тогда мне голову конкретно снесло».

Тогда ей было всего 20 лет, она жила в Краснодаре.

«Я думала: «Вот есть же в жизни женщины, которые с такими находятся рядом!» Я даже не могла представить, что рожу ему троих детей», — с улыбкой вспоминала Симоньян.

Главный редактор телеканала RT обручилась с кинорежиссёром в 2022 году, хотя фактически они жили вместе с 2012-го. За время отношений женщина подарила любимому троих детей. Это дочери Марьяна, Марго и сын Баграт.

Недавно вдова призналась: один её ребёнок неизлечимо болен. Об этом она узнала только после смерти мужа.

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