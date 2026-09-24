Медведь загрыз отца хоккеиста «Питтсбурга» Андрея Кузьменко

Во время рыбалки в Тоджинском районе Тывы медведь напал на 62-летнего Александра Кузьменко, отца российского хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» Андрея Кузьменко. Мужчина скончался в больнице. Об этом сообщил Mash на спорте.

По данным СМИ, Александр приехал с друзьями на берег Енисея. В республике несколько дней назад ввели запрет на въезд в леса: медведи всё чаще выходят к населённым пунктам. Компания запрет проигнорировала. Там мужчины и встретили бурого медведя.

Зверь набросился на Кузьменко и разорвал ему лицо. Друзья смогли прогнать хищника, оказали пострадавшему первую помощь и повезли в больницу. Спасти Александра не удалось.

По данным SHOT, Александр много лет готовил молодых хоккеистов. Среди его воспитанников — игроки КХЛ Никита Коростелёв и Даниил Григорьев, выступающий в ВХЛ Александр Пелевин и его сын Андрей. Именно отец поставил будущую звезду НХЛ на коньки и тренировал его в московской школе «Белые медведи».