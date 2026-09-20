Массовая смертельная авария произошла на МКАД — SHOT

Массовое ДТП с участием шести автомобилей произошло на внешней стороне МКАД между Хабаровской улицей и Щёлковским шоссе. Предварительно, один человек погиб, еще минимум двое пострадали.

По данным SHOT, авария случилась на 103–104-м километре кольцевой дороги. Очевидцы рассказали, что один из автомобилей врезался в машины, стоявшие в очереди на заправку.

Предварительно, погибла женщина. Один из автомобилей после столкновения оказался практически полностью смят. По словам очевидцев, колесо машины оказалось вжато в кузов.

На месте работают экстренные службы. Из-за аварии движение на участке МКАД затруднено примерно на 1,6 километра. Из пяти полос для проезда остаются доступны две.

По данным SHOT, аварию устроил водитель грузовика Sollers Atlant. Мужчина на огромной скорости мчался по крайней правой полосе и влетел в очередь из машин, стоявших перед заправкой. От мощного удара один из автомобилей превратился в груду металла. Предварительно, один человек погиб. Ещё двоих госпитализировали: состояние одного оценивается как средней степени тяжести, второго — как критическое.

Информация предварительная, точную причину сообщат в Госавтоинспекции после разбора обстоятельств.