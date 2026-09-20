Новости России

Массовая смертельная авария произошла на МКАД — SHOT

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Массовое ДТП с участием шести автомобилей произошло на внешней стороне МКАД между Хабаровской улицей и Щёлковским шоссе. Предварительно, один человек погиб, еще минимум двое пострадали.

По данным SHOT, авария случилась на 103–104-м километре кольцевой дороги. Очевидцы рассказали, что один из автомобилей врезался в машины, стоявшие в очереди на заправку.

Предварительно, погибла женщина. Один из автомобилей после столкновения оказался практически полностью смят. По словам очевидцев, колесо машины оказалось вжато в кузов.

На месте работают экстренные службы. Из-за аварии движение на участке МКАД затруднено примерно на 1,6 километра. Из пяти полос для проезда остаются доступны две.

По данным SHOT, аварию устроил водитель грузовика Sollers Atlant. Мужчина на огромной скорости мчался по крайней правой полосе и влетел в очередь из машин, стоявших перед заправкой. От мощного удара один из автомобилей превратился в груду металла. Предварительно, один человек погиб. Ещё двоих госпитализировали: состояние одного оценивается как средней степени тяжести, второго — как критическое.

Информация предварительная, точную причину сообщат в Госавтоинспекции после разбора обстоятельств.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Рождество Богородицы 21 сентября: смысл праздника и как его встретить
Следующая статья
Эксперт объяснил, как предотвратить масштабные атаки дронов на Россию

Популярные материалы

Общество

С 1 октября в России изменятся правила внесения наличных на карту

С октября наличные можно будет внести на свою карту через чужой банкомат. Рассказываем о лимитах, комиссиях и главном ограничении.
Политика

«Адские санкции» США против России: эксперт назвал главных пострадавших

Трамп 18 сентября подписал закон, расширяющий полномочия Вашингтона по введению санкций и дополнительных пошлин против стран, которые покупают российские нефть и газ. Документ позволяет вводить тарифы до 100% для крупных покупателей российских энергоресурсов.
Политика

Раскрыта реальная численность населения Украины

Бывший премьер уверен, что советская энергосистема выдержит холода. Рассказываем, на чём строится его расчёт и что покажет отопительный сезон.
Новости России

В России вычислили и впервые надолго посадили хейтера из интернета

В Великом Новгороде вынесли приговор 21-летнему Михаилу Шалимову по...
Новости России

ВСУ устроили массированную атаку на Москву в последний день выборов

Ночью в воскресенье, когда проходит финальный день выборов в...
Темы
Политика

Уничтожение и возмездие: эксперты рассказали о «сверхтяжелом» ответе после атаки дронов на Москву

Андрей Колесник заявил, что после массированной атаки на Москву и область последует ответ. Эксперт Дандыкин призвал бить по логистике.
Транспорт и дороги

Билеты на поезда подорожают с 1 октября. Но не на все. Что изменится

Плацкарт и общий вагон станут дороже с октября. Купе и СВ будут продаваться по динамическим ценам, а электрички индексация затронет в регионах.
Власть и политика

Явка на выборах в Рязанской области приблизилась к 50%

«Избиратели голосуют на участках, члены комиссий выезжают домой к тем, кому это необходимо. Всё проходит спокойно», — говорится в сообщении Избиркома региона в соцсети ВКонтакте.
Новости России

Эксперт объяснил, как предотвратить масштабные атаки дронов на Россию

Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, через какие страны идут поставки оружия на Украину и почему ставку делают на удары по энергетике.
Спорт

Росгвардейцы дежурили на футбольном матче в Рязани

Росгвардейцы и сотрудники полиции обеспечили безопасность во время футбольного матча «Рязань» — «Сатурн» на стадионе «Рязань Арена». Серьезных нарушений общественного порядка во время игры не произошло, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Армия и СВО

Лантратова: пятерых жителей Рязанской области вернули из плена

Лантратова рассказала о помощи жителям Рязанской области. В этом году пятерых военнослужащих удалось вернуть из плена.
Все события Рязани и области

«Реактивные дроны» и высота: как ВСУ атаковали Подмосковье, рассказал генерал

Реактивные дроны шведского, израильского или европейского производства, скорее всего, использовали для налёта на Подмосковье в ночь на 20 сентября. Так считает Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Власть и политика

Павел Малков проголосовал на выборах в Госдуму в Рязани

Малков призвал жителей региона успеть посетить свои избирательные участки и сделать выбор в последний день голосования.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье