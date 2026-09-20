Росгвардейцы дежурили на футбольном матче в Рязани

Росгвардейцы и сотрудники полиции обеспечили безопасность во время футбольного матча «Рязань» — «Сатурн» на стадионе «Рязань Арена». Серьезных нарушений общественного порядка во время игры не произошло, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Матч 24-го тура первенства России по футболу среди команд Второй лиги, дивизиона «Б», группы 3, состоялся 17 сентября. На поле встретились ФК «Рязань» и раменский «Сатурн».

Игра вызвала повышенный интерес болельщиков. Команды перед встречей находились рядом в турнирной таблице.

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Рязанской области дежурили на контрольно-пропускных пунктах и патрулировали территорию спортивного объекта. Вместе с ними порядок обеспечивали сотрудники регионального УМВД.

Во время матча правоохранители следили за обстановкой на стадионе и прилегающей территории. По данным ведомства, чрезвычайных происшествий и серьезных нарушений общественного порядка не допущено.

Сам футбольный матч завершился со счетом 2:2. Команды разделили очки по итогам встречи.