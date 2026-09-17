Скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков

На 60-м году жизни скончался легендарный советский и российский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Сергей Чепиков. О кончине спортсмена сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы Союза биатлонистов России Сергея Аверьянова.

Сергей Чепиков вошел в историю как первый обладатель Кубка мира в общем зачете в истории советского биатлона, завоевав этот престижный трофей в сезоне 1989/90 и успешно защитив титул в следующем году.

На его олимпийском счету две золотые медали: победа в эстафете на Играх в Калгари (1988 год) и триумф в спринте в Лиллехаммере (1994 год), где он также имел честь нести знамя сборной России на церемонии открытия. Кроме того, в его копилке три олимпийских серебра (1992, 1994, 2006) и одна бронза (1988), а также внушительный набор наград чемпионатов мира: два золота, восемь серебряных и три бронзовые медали.

Примечательно, что с 1995 по 1998 год Чепиков демонстрировал свою универсальность, выступая в составе национальной команды по лыжным гонкам.

Завершив спортивную карьеру, Сергей Чепиков посвятил себя государственной службе. Он избирался депутатом Государственной думы VII и VIII созывов, где входил в состав комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

За многолетний труд и выдающиеся достижения спортсмен был удостоен высоких государственных наград, включая ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За личное мужество», «Знак Почета», а также почетный знак «За заслуги перед городом Екатеринбургом» и медаль МВД «За отличие в службе» I степени.