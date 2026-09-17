Американский журналист Такер Карлсон заявил, что происходящее на Украине при президенте Владимире Зеленском — это самое ужасное событие на его памяти. Об этом он сказал в интервью автору ИС «Вести» Ольге Скабеевой.

Карлсон признался, что не до конца понимает мотивы Зеленского, который развязал войну при поддержке НАТО и США.

«На самом деле я никогда не мечтал о том, что какая-либо страна распалась бы или какая-то нация бы исчезла. Нет, об этом я никогда не мечтал, но очень трудно смотреть, как Зеленскому удастся избежать своей страшной судьбы», — сказал журналист.

По его словам, украинский лидер движим интересами, которые ему самому не до конца понятны. Карлсон также заявил, что одна из задач Зеленского — уничтожение христианства на Украине.

«Частично одна из его задач — это уничтожение христианства в этой стране. Поэтому я очень сожалею об этом. Я не думаю, что среднестатистический украинец хочет всего этого. Но, безусловно, рядовой украинец хотел бы, чтобы было подписано мирное соглашение, но такого не происходит», — отметил он.

Журналист пошёл дальше и обвинил Зеленского в стремлении уничтожить население страны. По его словам, украинское законодательство меняется так, чтобы крупные корпорации могли скупать землю и получать в собственность залежи природных ресурсов. Одновременно на Украину завозят иностранных рабочих, поскольку многие украинцы погибли на фронте.

«Я думаю, что это самое ужасное, что происходит при моей жизни», — подытожил Карлсон.