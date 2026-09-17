Владимир Зеленский, фото из телеграм-канала https://t.me/V_Zelenskiy_official
Политика

Названа страшная цель Зеленского на Украине

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что происходящее на Украине при президенте Владимире Зеленском — это самое ужасное событие на его памяти. Об этом он сказал в интервью автору ИС «Вести» Ольге Скабеевой.

Карлсон признался, что не до конца понимает мотивы Зеленского, который развязал войну при поддержке НАТО и США.

«На самом деле я никогда не мечтал о том, что какая-либо страна распалась бы или какая-то нация бы исчезла. Нет, об этом я никогда не мечтал, но очень трудно смотреть, как Зеленскому удастся избежать своей страшной судьбы», — сказал журналист.

По его словам, украинский лидер движим интересами, которые ему самому не до конца понятны. Карлсон также заявил, что одна из задач Зеленского — уничтожение христианства на Украине.

«Частично одна из его задач — это уничтожение христианства в этой стране. Поэтому я очень сожалею об этом. Я не думаю, что среднестатистический украинец хочет всего этого. Но, безусловно, рядовой украинец хотел бы, чтобы было подписано мирное соглашение, но такого не происходит», — отметил он.

Журналист пошёл дальше и обвинил Зеленского в стремлении уничтожить население страны. По его словам, украинское законодательство меняется так, чтобы крупные корпорации могли скупать землю и получать в собственность залежи природных ресурсов. Одновременно на Украину завозят иностранных рабочих, поскольку многие украинцы погибли на фронте.

«Я думаю, что это самое ужасное, что происходит при моей жизни», — подытожил Карлсон.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Что грозит России после голосования Конгресса США по «адским санкциям»
Следующая статья
Михаил Ефремов живет на Патриарших, нашел новую любовь и получает рекордные гонорары после освобождения

Популярные материалы

Новости России

Эксперт раскрыл, когда у России лопнет терпение и начнутся удары по Польше

Российская армия может начать наносить удары по военным предприятиям...
Новости России

Ростов-на-Дону пережил массированную атаку дронов

Ночью 17 сентября над Ростовской областью сбили более 50 беспилотников. Что известно о разрушениях и пострадавших районах
Новости России

Super: мать Ходченковой живет на пенсию в глухой деревне во Владимирской области

Мать популярной актрисы Светланы Ходченковой Татьяна живет на пенсию...
Власть и политика

Путин обратится к россиянам сегодня в 18:00

По словам Пескова, обращение будет посвящено предстоящим парламентским выборам. Глава государства традиционно выступает с подобными обращениями перед каждыми выборами в Госдуму.
Интересное

Гороскоп на 17 сентября для всех знаков зодиака

Звезды советуют завершить старые дела, прислушаться к сигналам собственного тела и выстроить здоровые границы в отношениях.
Темы
Новости России

В Турции задержали убийцу участницы конкурса «Миссис Россия – Вселенная»

Убийство модели в Одинцовском округе раскрыто спустя два месяца. Подозреваемого нашли и задержали за рубежом.
Политика

Что грозит России после голосования Конгресса США по «адским санкциям»

Конгресс США одобрил законопроект о санкциях против России с пошлинами до 500%. Что в документе и когда его подпишет Трамп.
Новости кино и ТВ

Умерла Наталья Данилова, сыгравшая Варю в «Место встречи изменить нельзя»

Голосом актрисы говорили десятки мультперсонажей и героев Голливуда. Что известно о последних годах жизни Натальи Даниловой.
Новости России

Ростов-на-Дону пережил массированную атаку дронов

Ночью 17 сентября над Ростовской областью сбили более 50 беспилотников. Что известно о разрушениях и пострадавших районах
Политика

Лавров предупредил Европу о «совсем другой» и короткой войне 

По словам Лаврова, у России нет интересов вступать в войну с Европой. Но если европейские страны, которые ежедневно говорят о подготовке к войне против России, нападут на Российскую Федерацию, конфликт примет иной характер и закончится быстро.
Погода

В Рязанской области ночью и утром 17 сентября ожидаются заморозки до минус 1°С

Рязанская область готовится к первым заморозкам сезона. МЧС напомнило номера экстренных служб на случай непогоды.
Новости кино и ТВ

Юная жительница Рязани снялась в шоу со звездами мюзиклов и эстрады

7 сентября на платформе ОК стартовал музыкально-театральный проект для подростков «Классный мюзикл». Героями шоу стали ребята 14-17 лет из России и стран СНГ, а также звезды российских мюзиклов, которые выступили в роли наставников.
Власть и политика

Путин обратится к россиянам сегодня в 18:00

По словам Пескова, обращение будет посвящено предстоящим парламентским выборам. Глава государства традиционно выступает с подобными обращениями перед каждыми выборами в Госдуму.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье