В Рязанской области ночью и утром 17 сентября ожидаются заморозки до минус 1°С

Синоптики предупредили жителей Рязанской области о заморозках в ночные и утренние часы 17 сентября. Местами столбики термометров опустятся до минус 1°С. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

Похолодание связано с приходом холодного воздуха в регион. Днём температура пока держится в пределах климатической нормы для середины сентября, но ночью и рано утром возможен заметный минус на почве и в отдельных низинных участках области.

Главное управление МЧС России по Рязанской области напомнило жителям региона номера экстренных служб. Для вызова пожарных и спасателей нужно звонить по номеру 01, с мобильного телефона — 101. Единый номер вызова экстренных служб — 112.

Также работает единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области: 8 (4912) 20-24-90. Туда можно обратиться с любым вопросом, связанным с безопасностью, в том числе если человек стал свидетелем происшествия или чрезвычайной ситуации.