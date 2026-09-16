Первый канал объявил кастинг в новую «Фабрику звёзд»

Первый канал объявил кастинг на новый сезон культового музыкального проекта «Фабрика звёзд. Битва поколений» (16+). Принять участие может любой человек в возрасте от 16 до 25 лет.

Организаторы ищут молодых исполнителей и авторов музыки, которые мечтают о большой сцене. Команды будущих участников проекта возглавят Игорь Матвиенко и Баста.

Сейчас продолжается приём анкет от желающих попасть в шоу. Параллельно строится «Звёздный дом», где будут жить участники проекта во время съёмок.

Следующим этапом отбора станут очные кастинги в Москве. По их итогам определится финальный состав участников, которые войдут в команды наставников.

Организаторы называют этот сезон шансом для каждого, кто стремится на музыкальный Олимп.

Бессменная ведущая шоу — Яна Чурикова.