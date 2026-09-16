В Рязани «Фольксваген» столкнулся с мопедом, пострадал водитель

В Рязани утром 15 сентября на улице Промышленной столкнулись легковой автомобиль и мопед. Пострадавший водитель мототранспорта обратился за медицинской помощью. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

ДТП произошло около 07:35 утра возле дома №31. По имеющимся данным, 32-летний местный житель за рулём «Фольксвагена» столкнулся с мопедом «Мотолэнд», которым управлял 18-летний житель Рыбновского округа.

В результате аварии водитель мопеда получил травмы и обратился к медикам.

По факту ДТП проводится проверка.