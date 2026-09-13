Ещё одну маршрутку в Рязани переведут на регулируемый тариф 

В Рязани планируется перевести на регулируемый тариф маршрут №49. Об этом говорится в ответе городской администрации на комментарий на странице губернатора Павла Малкова.

Рязанка пожаловалась на долгое ожидание маршрутки. Время на остановке может составлять 20-30 минут. По словам горожанки, «у тех, кто работает за Соколовкой, — это единственный вид транспорта, альтернативы нет».

«Чтобы сократить время ожидания транспорта, мы постепенно вводим регулируемый тариф на маршрутах, — сообщили в администрации Рязани. — В январе планируется перевести на него и маршрут №49. Это поможет лучше контролировать расписание, предоставлять льготы пассажирам и требовать от перевозчиков лучшего качества обслуживания».