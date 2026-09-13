Миколог предупредил об опасности обычных съедобных грибов

Даже съедобные грибы могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Миколог-токсиколог Михаил Вишневский рассказал о двух основных рисках: ботулизме из-за неправильных домашних заготовок и индивидуальной реакции организма на грибные лектины.

Особую опасность представляют консервированные грибы. При нарушении технологии заготовки в банках может образоваться ботулотоксин, вызывающий тяжелое заболевание с поражением нервной системы.

Ботулизм способен приводить к нарушению зрения, рвоте и диарее, мышечной слабости, параличу и дыхательной недостаточности. При отсутствии своевременной медицинской помощи заболевание может закончиться смертью.

«Первый и основной вариант, когда съедобные грибы могут причинить вред, это неправильная технология переработки и заготовки, которая в случае консервированных грибов нередко заканчивается ботулизмом», — пояснил Вишневский Общественной службе новостей.

Еще один риск связан с индивидуальной реакцией на лектины, белки, которые содержатся во всех грибах. По словам специалиста, некоторые люди могут плохо переносить даже обычные белые грибы, лисички, подберезовики, подосиновики и опята.

Миколог связывает рост числа подобных реакций с изменениями иммунитета и генетическими особенностями людей. Он отметил, что за последние 20 лет случаев отравления обычными опятами стало почти в десять раз больше.

Проверить индивидуальную реакцию на новый вид грибов Вишневский советует с небольшой порции. По его словам, хорошо отваренные грибы можно попробовать в количестве не более 100 граммов. Негативная реакция может проявиться головокружением, помутнением сознания, тошнотой или нарушениями работы желудочно-кишечного тракта. Если после употребления появились подобные симптомы, от этого вида грибов лучше отказаться.

При этом эксперт подчеркнул, что большинство людей спокойно употребляют съедобные грибы. Основное правило безопасности остается прежним: тщательно соблюдать технологию приготовления и заготовки, а при появлении признаков отравления обращаться за медицинской помощью.

В Рязани за последнее время не сообщалось о серьёзных случаях отравления грибами.