Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Атака БПЛА на Нижнекамск: погибли два человека, шестеро ранены. Что известно

Алексей Самохин
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Два человека погибли и еще шестеро пострадали при атаке беспилотников на Нижнекамск утром 13 сентября. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.

По его словам, дроны повредили промышленные и гражданские объекты. На одном из предприятий началось возгорание, которое сейчас ликвидируют. Производственный процесс при этом не остановлен.

Четыре человека пострадали после попадания беспилотника в жилой дом. Им оказывают медицинскую помощь.

Еще один дрон попал в дерево. Из-за падения обломков получил повреждения автомобиль, в котором находились четыре молодых человека. Двое из них погибли, еще двое получили тяжелые травмы и находятся в больнице.

«К сожалению, под удар попали мирные жители, которые спали ранним утром дома», — написал Беляев.

Мэр Нижнекамска сообщил, что утром объехал все объекты, пострадавшие при атаке. На местах работают городские службы, специалисты продолжают устранять последствия случившегося.

По поручению раиса Татарстана Рустама Минниханова в Нижнекамск направляется премьер-министр республики Алексей Песошин. Глава Татарстана поручил в короткие сроки восстановить поврежденные объекты.

При необходимости жителей пострадавших квартир временно разместят в других местах. Власти планируют оперативно восстановить остекление с учетом погодных условий.

«Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Это большая трагедия для всего Нижнекамска», — заявил Радмир Беляев.

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