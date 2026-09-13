Атака БПЛА на Нижнекамск: погибли два человека, шестеро ранены. Что известно

Два человека погибли и еще шестеро пострадали при атаке беспилотников на Нижнекамск утром 13 сентября. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.

По его словам, дроны повредили промышленные и гражданские объекты. На одном из предприятий началось возгорание, которое сейчас ликвидируют. Производственный процесс при этом не остановлен.

Четыре человека пострадали после попадания беспилотника в жилой дом. Им оказывают медицинскую помощь.

Еще один дрон попал в дерево. Из-за падения обломков получил повреждения автомобиль, в котором находились четыре молодых человека. Двое из них погибли, еще двое получили тяжелые травмы и находятся в больнице.

«К сожалению, под удар попали мирные жители, которые спали ранним утром дома», — написал Беляев.

Мэр Нижнекамска сообщил, что утром объехал все объекты, пострадавшие при атаке. На местах работают городские службы, специалисты продолжают устранять последствия случившегося.

По поручению раиса Татарстана Рустама Минниханова в Нижнекамск направляется премьер-министр республики Алексей Песошин. Глава Татарстана поручил в короткие сроки восстановить поврежденные объекты.

При необходимости жителей пострадавших квартир временно разместят в других местах. Власти планируют оперативно восстановить остекление с учетом погодных условий.