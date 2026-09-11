Вышки 5G вызывают рак? Онколог Пылев дал ответ

Достоверных научных данных о том, что нахождение рядом с базовыми станциями 5G повышает риск развития рака, нет. Об этом «Газете.Ru» заявил врач-онколог Андрей Пылев.

«Никаких объективных данных, свидетельствующих достоверно о потенциальном вреде и опасности данной истории, нет. Поэтому эта теория не находит своего подтверждения», — сказал специалист.

Заявление прозвучало после запуска в России сетей пятого поколения. 11 сентября Минцифры сообщило об официальном старте 5G в стране.

В ведомстве назвали 5G комплексной технологической экосистемой для цифровой трансформации экономики. Новый стандарт связи планируют использовать в беспилотном транспорте, робототехнике, телемедицине и промышленности.

Услуги на базе 5G будут предоставлять операторы «большой четверки». На первом этапе технология появилась в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Красноярске, Перми, Челябинске, Уфе и Ярославле.

В ближайшее время подключиться к 5G в этих городах смогут владельцы некоторых устройств на Android. Для пользователей iPhone доступность услуги будет зависеть от решения Apple.

Развитие сети пройдет поэтапно. До конца 2026 года технологию планируют запустить еще примерно в 50 городах России.