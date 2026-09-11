Фото: 7info
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Грибы — это ловушка? Почему из леса трудно уйти

Алексей Самохин
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Сбор грибов сравнили с соцсетями и азартными играми. Разбираемся, почему мозг так цепляется за поиск неожиданной награды и опасно ли это.

Сбор грибов может запускать тот же механизм в мозге, который заставляет человека бесконечно листать соцсети или снова и снова тянуть рычаг игрового автомата. Все дело в ожидании неожиданной награды, однако для «тихой охоты» такой эффект обычно не становится проблемой. Об этом пишет «Комсомольская правда»

Каждый новый куст в лесу обещает находку. За ним может оказаться белый гриб, подберезовик или ничего. Именно эта неопределенность поддерживает интерес: мозг реагирует не только на полученную награду, но и на ее ожидание.

По словам ученого Элианы Монаховой, особенно сильно дофаминовые нейроны активируются, когда результат оказывается лучше прогноза. В науке этот механизм называют «ошибкой предсказания».

«Занятия, где исход неизвестен, держат нас крепче, чем занятия с гарантированным и ровным результатом», — пояснила Монахова.

Похожий принцип работает в лотереях и азартных играх. Там непредсказуемость создают специально: человек не знает, когда получит выигрыш, поэтому продолжает попытки. В соцсетях механизм усиливает бесконечная лента. Каждый короткий ролик становится маленькой неожиданностью, а яркий звук, юмор или шокирующий сюжет дают дополнительный стимул. У такого занятия практически нет естественной точки остановки.

С грибами ситуация другая. В лесу человек тоже получает серию небольших «почти-выигрышей». Сыроежка или подберезовик напоминают, что следующая находка может оказаться белым грибом. Но корзина постепенно наполняется, человек устает, а сезон заканчивается.

Поэтому само увлечение грибами нельзя считать вредной зависимостью. Сбор грибов и рыбалка, скорее, используют древний механизм, который помогал человеку искать пищу в условиях, когда ее появление нельзя было предсказать.

«Ловушкой этот механизм становится тогда, когда среда специально спроектирована так, чтобы его эксплуатировать без пользы для человека, как в казино или в лентах приложений с бесконечной прокруткой», — отметила ученый.

То, насколько человек склонен попадать в такие механизмы, зависит от индивидуальных особенностей. Роль играют чувствительность дофаминовой системы, стремление к новизне, саморегуляция и наличие других источников удовольствия.

У «тихой охоты» есть естественные ограничители. Грибник может устать, наполнить корзину или дождаться окончания сезона. Именно наличие такой точки насыщения отличает лесную прогулку от занятий, специально рассчитанных на бесконечное повторение.

Поэтому собирать грибы можно без опасений считать каждую поездку в лес зависимостью. Если после прогулки остается желание вернуться за новым белым грибом, это скорее нормальный интерес к занятию с непредсказуемым результатом.

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