Фото: госавтоинспекция Рязанской области
Происшествия

В Рязани водитель Chevrolet сбила 94-летнюю женщину

Анастасия Мериакри
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В Рязани зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с участием пожилого пешехода. Авария произошла 10 сентября примерно в 16:50 вблизи дома № 9 по улице Либкнехта.

По предварительным данным Госавтоинспекции, 38-летняя местная жительница, управлявшая автомобилем Chevrolet Lacetti, совершила наезд на 94-летнюю рязанку. В результате столкновения пешеход получила травмы и была экстренно доставлена в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все детали и причины произошедшего ДТП.

Фото: госавтоинспекция Рязанской области

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