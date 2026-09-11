В Рязани водитель Chevrolet сбила 94-летнюю женщину

В Рязани зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с участием пожилого пешехода. Авария произошла 10 сентября примерно в 16:50 вблизи дома № 9 по улице Либкнехта.

По предварительным данным Госавтоинспекции, 38-летняя местная жительница, управлявшая автомобилем Chevrolet Lacetti, совершила наезд на 94-летнюю рязанку. В результате столкновения пешеход получила травмы и была экстренно доставлена в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все детали и причины произошедшего ДТП.