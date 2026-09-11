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Новости России

Над Рязанской областью за ночь сбили восемь беспилотников

Анастасия Мериакри
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В ночь с 10 на 11 сентября системы противовоздушной обороны успешно отразили воздушную атаку на Рязанскую область. В небе над регионом были уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

«Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты восемь БПЛА. Пострадавших и повреждений нет», — отметил Павел Малков.

Рязанская область стала одним из многих регионов, над которыми минувшей ночью велась активная работа систем ПВО. По данным Министерства обороны России, в период с 20:00 10 сентября до 08:00 11 сентября дежурными силами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено в общей сложности 777 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Воздушные цели ликвидировались над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Ростовской, Самарской областей, Пермского края, Республики Марий Эл, Республики Крым, Удмуртской Республики и над акваториями Черного и Каспийского морей.

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