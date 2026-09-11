Атака дронов на Тульскую область: 26 дронов уничтожены, есть погибшие

Ночью 11 сентября над Тульской областью российские подразделения ПВО уничтожили 26 беспилотников. В результате атаки три человека получили ранения, еще двое погибли. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. По его словам, пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
«К сожалению, два человека погибли. Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким погибших. Раненым желаю скорейшего выздоровления», — написал глава региона.
Миляев уточнил, что сбитые беспилотники уничтожили подразделения ПВО Минобороны России. Обстоятельства атаки и последствия падения аппаратов уточняются.
Губернатор предупредил жителей Тульской области о сохраняющейся опасности атаки БПЛА и призвал соблюдать осторожность.
«Уважаемые жители, в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА. Будьте внимательны и осторожны!» — сообщил Дмитрий Миляев.