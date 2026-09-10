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Священник объяснил, почему гадание даже по Библии неугодно Богу

Алексей Самохин
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Гадание по Библии с помощью случайного открытия страницы нельзя считать способом получить ответ от Бога. Об этом рассказал иерей Антоний Русакевич, священнослужитель Храма апостола Луки в Твери, отвечая на вопрос о попытках узнать будущее с помощью Священного Писания.

Священник отметил, что Библия предназначена для духовного наставления человека. Она рассказывает о создании мира и человека, природе Бога, Его заповедях, пророчествах и учении апостолов, но не служит инструментом для поиска ответов на бытовые вопросы.

«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности», — напомнил Антоний Русакевич слова апостола Павла из Второго послания к Тимофею.

По словам священнослужителя, будущее скрыто от человека по определенной причине. Оно связано с Божьим Промыслом, волей Господа и свободным выбором самого человека. Поэтому попытка заранее узнать грядущие события может привести к духовным проблемам.

Незнание будущего, считает иерей, помогает человеку сохранять бдительность и не откладывать покаяние. Человек не знает дня своей смерти, поэтому должен стремиться жить так, чтобы быть готовым к ней в любой момент.

Святые люди, по словам Русакевича, могли получать откровения о будущем. Однако такие случаи связаны с духовным подвигом, смирением, покаянием и молитвой. Обычному человеку подобные знания недоступны.

Священник подчеркнул, что знание будущего могло бы повлиять и на свободу выбора. Человеку важно самостоятельно принимать нравственные решения и отвечать за них. Попытки получить заранее готовый ответ способны заменить личную ответственность желанием узнать, что произойдет дальше.

Человеческое познание ограничено. Люди не всегда понимают даже собственные мотивы и последствия своих поступков, тогда как Господь видит весь путь человека и значение происходящих с ним событий.

«Попытки самостоятельно приоткрыть тайны будущих событий опасны для души и неугодны Господу», — заявил Антоний Русакевич.

Если человек не знает, как поступить в сложной ситуации, священник советует обратиться к молитве и просить Бога о вразумлении. Использовать Библию как инструмент гадания, по его словам, не следует.

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