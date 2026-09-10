Умер Александр Шаровский, актёр фильма «Не бойся, я с тобой!»

В Азербайджане скончался народный артист страны, режиссер и актер Александр Шаровский. О его смерти сообщила первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

«Александр Яковлевич Шаровский. Пусть рай станет твоей обителью, великий Мастер!» — написала Алиева.

Александр Шаровский родился 10 февраля 1948 года в Баку. В 1973 году он окончил Азербайджанский государственный институт иностранных языков.

Театральную карьеру Шаровский начал в 1967 году в Азербайджанском государственном театре юного зрителя. Позже он перешел в Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна.

С 1991 года Шаровский работал режиссером-постановщиком, а с 1993-го занимал должность главного режиссера театра. За годы карьеры он сыграл более 50 ролей и поставил десятки спектаклей.

В кино актер появлялся значительно реже. Среди его работ — советский фильм «Не бойся, я с тобой!» и российский сериал «Граф Крестовский».

В 1998 году Александру Шаровскому присвоили звание народного артиста Азербайджана. Он был награжден орденами «Шохрат» и «Шараф», медалью Пушкина и рядом театральных премий.