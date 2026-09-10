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В Госдуме назвали сроки новых переговоров России, США и Украины

Алексей Самохин
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Трехсторонняя встреча России, США и Украины по урегулированию конфликта может состояться до конца 2026 года. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его оценке, переговоры в таком формате могут пройти в Абу-Даби уже в ближайшие месяцы. При этом сроки будут зависеть от действий европейских лидеров, которых Чепа назвал кураторами Владимира Зеленского.

«Думаю, что здесь все зависит от той активности, которую проявляют кураторы Зеленского — европейские лидеры, которые также присутствовали на встрече в Киеве. Они пытаются протащить свою повестку. Мы готовы к проведению трехсторонних переговоров», — сказал парламентарий.

Чепа считает, что Брюсселю необходимо оказать давление на Киев. По его словам, это может способствовать возобновлению переговорного процесса.

Возможность продолжения переговоров в Абу-Даби ранее допустил помощник президента России Юрий Ушаков. 9 сентября он сообщил журналисту Павлу Зарубину, что между сторонами сохраняются определенные контакты.

«Сейчас речь идет о возобновлении переговорного процесса с Украиной, который раньше имел место. И это мы обсуждали тоже с американскими коллегами, так что, возможно, этот процесс возобновится в трехстороннем формате», — заявил Ушаков.

Таким образом, российская сторона допускает возвращение к переговорам с участием России, США и Украины. Конкретные сроки новой встречи пока не определены.

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