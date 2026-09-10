Александр Дугин, кадр из видео Первого канала
Политика

Александр Дугин заявил о переломе в ходе СВО и назвал его признак

Алексей Самохин
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В ходе специальной военной операции произошёл определённый перелом, о котором свидетельствует характер ударов российских войск по объектам на Украине. Такое мнение NEWS.ru высказал философ, директор Высшей политической школы имени Ивана Ильина при РГГУ Александр Дугин.

По его словам, Россия пришла к выводу, что для достижения победы необходимо добиваться ликвидации действующего украинского режима. Дугин связал это с изменением характера ударов по экономической и военной инфраструктуре республики.

«Нам надо побеждать, об этом говорит президент. А побеждать мы можем только путем действительно полноценного уничтожения украинской экономики и военной промышленности», — заявил философ.

Дугин считает, что произошедшие изменения заметили и украинские власти, и жители страны. По его оценке, одним из признаков этого стал отъезд населения из крупных городов, в том числе Одессы и Киева.

Философ предположил, что часть жителей Украины не готова ждать дальнейшего развития военных событий и предпочитает покидать города. 

«Не все могут набраться мужества, чтобы дождаться наших солдат-освободителей. Поэтому многие не выдерживают», — сказал Дугин.

Он призвал жителей Украины покидать территории, которые могут оказаться в зоне дальнейших боевых действий.

Похожий комментарий Дугин разместил сегодня на своей странице ВКонтакте:

«У всех такое чувство, что враг начинает слабнуть, а мы собираем силы для решительного удара… Война близится к Победе. Но впереди ещё самое главное».

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