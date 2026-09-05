Новости России

В Подмосковье бизнес-партнёр убил супругов из-за земельного участка

Алексей Самохин
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В деревне Лобаново городского округа Истра 65-летний мужчина обвиняется в убийстве семейной пары. По версии следствия, он застрелил супругов, расчленил тела и закопал их на собственном участке.

Как сообщили в Следственном комитете России, преступление произошло 27 августа. Мужчина находился у себя дома, когда к нему пришли знакомые супруги. Следствие считает, что он несколько раз выстрелил в обоих из пистолета. После убийства обвиняемый попытался скрыть следы преступления. Он расчленил тела погибших и закопал останки на принадлежащей ему территории.

Родственники супругов обратились в полицию после их исчезновения. Правоохранители изучили маршрут пропавших и установили, что в день исчезновения они приезжали в дом обвиняемого.

Во время обыска на участке следователи обнаружили останки мужчины и женщины. На месте происшествия изъяли предметы, которые могут иметь значение для расследования, и назначили судебные экспертизы.

На допросе обвиняемый признал вину. По данным СК, причиной преступления стал конфликт из-за раздела земельного участка и долговых обязательств.

Некоторые детали дела приводит Mash. По его информации, погибший Андрей, 61-летний владелец бизнеса по производству бетона, и его 53-летняя жена Оксана приехали к предполагаемому убийце ночью. Мужчина застрелил супругов прямо у ворот дома из пистолета Стечкина.

Mash утверждает, что причиной конфликта стала сделка с земельным участком. Деньги за землю, предположительно, уже передали, однако документы стороны оформить не успели.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемого. Решение о мере пресечения суд должен принять в ближайшее время.

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