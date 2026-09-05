В последний месяц лета в Перинатальном центре Рязани появились на свет 450 детей. Среди новорождённых 237 мальчиков и 213 девочек. Об этом сообщается в сосетях медицинского учреждения.

Три мамы в августе стали счастливыми родителями сразу двоих малышей.

Самой маленькой новорождённой оказалась девочка весом 475 граммов. Самый крупный малыш августа, напротив, стал настоящим рекордсменом. При рождении его вес составил 4800 граммов.

Всего за восемь месяцев 2026 года в Перинатальном центре Рязани родились 3528 детей. На мальчиков приходится 1805 новорождённых, на девочек — 1723.

Впереди ещё четыре месяца года, поэтому число рязанских малышей продолжит расти.