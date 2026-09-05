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Происшествия

В Рязанской области за сутки произошло четыре пожара

Алексей Самохин
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За минувшие сутки в Рязанской области произошло четыре пожара. Возгорания зафиксировали в Рязани, Ряжске, Сасовском муниципальном округе и Шиловском районе.

Первый пожар произошел 3 сентября в 23:14 в Рязани на улице Каширина. Огонь вспыхнул в неэксплуатируемом нежилом здании бывшего военного училища связи. На месте работали 33 пожарных и 10 единиц техники.

В 00:38 4 сентября спасателей вызвали в многоквартирный дом в Ряжске. Площадь возгорания составила один квадратный метр. Огонь повредил комнату в квартире. Пожар тушили пять человек с помощью двух единиц техники.

Еще один пожар произошел в 02:08 в селе Кустаревка Сасовского муниципального округа. Загорелась хозяйственная постройка площадью 50 квадратных метров, которую огонь уничтожил полностью. К тушению привлекли шесть человек и три единицы техники, в том числе добровольную пожарную команду.

Утром 4 сентября, в 08:49, пожарные отправились в село Муратово Шиловского района. Там загорелся жилой дом. Площадь пожара составила 44 квадратных метра, огонь повредил комнату. На месте работали 12 человек и четыре единицы техники.

Причины возгораний в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области не уточняются.

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