Энергетики «Рязаньэнерго» готовятся к непогоде 5 сентября

В Рязанской области 5 сентября ожидаются сильный дождь, гроза и ветер с порывами до 20 м/с. «Рязаньэнерго» перевело силы и средства в режим повышенной готовности. Об этом сообщила пресс-служба компании.

К возможным авариям подготовили 68 бригад. В них входят 229 энергетиков, для работы задействуют 131 единицу спецтехники.

Особое внимание уделят социально значимым и инфраструктурным объектам. При необходимости их электроснабжение обеспечат 18 резервных источников общей мощностью около 1,46 МВт.

Жителей региона просят соблюдать осторожность при повреждении линий электропередачи. К оборванным проводам нельзя приближаться, поскольку они могут находиться под напряжением.

О замеченных повреждениях энергообъектов и перебоях с электричеством можно сообщить в «Рязаньэнерго» по телефону «Светлая линия»: 8-800-220-0-220. Короткий номер 220 доступен бесплатно и круглосуточно.

Информацию о нарушениях электроснабжения можно передать через сайт компании или приложение «Есть свет!».