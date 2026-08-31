В Солотче энергетики проводят работы по опиловке деревьев

С 28 августа специалисты АО «РГРЭС» проводят плановые работы по опиловке (обрезке) деревьев на участках, прилегающих к охранной зоне воздушных линий электропередачи в районе посёлка Солотча в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Эти мероприятия являются необходимой мерой профилактики, — говорится в сообщении. — Они направлены на предотвращение аварийных ситуаций и перебоев с электричеством, особенно в осенне-зимний период, когда из-за непогоды велик риск падения веток и деревьев на провода».

Возможны временные неудобства, связанные с движением спецтехники в районе проведения работ.

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