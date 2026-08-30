Рязанская Госжилинспекция нашла грубые нарушения вентиляции в доме на Мусоргского

Жители многоквартирного дома №66 по улице Мусоргского в Рязани столкнулись с отключением газа. Поводом для проверки послужили жалобы собственников — инспекторы Госжилинспекции региона оперативно выехали на место и зафиксировали сразу несколько критических дефектов в системе дымоудаления и вентиляции.

В ходе осмотра выяснилось, что часть вытяжных труб имеет механические повреждения, а в некоторых общих кухнях вентканалы оказались полностью заблокированы засорами. Кроме того, на трубах незаконно размещены антенны и кабели связи — такое использование элементов вентсистемы категорически запрещено и создаёт дополнительные риски.

Ответственным за устранение нарушений назначено ООО «УК Меласс». Управляющей компании выдадут предписание с жёстким сроком приведения коммуникаций в порядок. Параллельно инспекция инициирует процедуру привлечения организации к административной ответственности.

Возобновление газоснабжения возможно только после полноценного ремонта повреждённых вытяжных труб. При этом все жильцы обязаны обеспечить доступ специалистов в свои квартиры для повторной проверки тяги — без этого итоговое заключение о безопасности дома не будет выдано.