Фото Правительства Рязанской области
Общество

Павел Малков подвел итоги BRICS Skate Cup 2026

Олеся Чугунова
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с 27 по 30 августа на площадках города проходит Международный фестиваль BRICS Skate Cup 2026, приуроченный ко Дню города. Губернатор Рязанской области Павел Малков лично посетил финальные соревнования по скейтбордингу, где развернулась нешуточная борьба между восемью сильнейшими райдерами.

Вместе с главой региона турнир оценили президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин, легендарный боксер Александр Поветкин и региональный министр спорта Владимир Антманис. По итогам напряженных состязаний золото завоевал аргентинец Матиас Дель Олио, серебро у представителя Таиланда Джарудеча Сэджао, а бронзу взял россиянин Семен Кутузов.

На церемонии награждения Павел Малков подчеркнул, что нынешний День города вышел за рамки привычного праздника, превратив Рязань в международную спортивную арену. Особое внимание губернатор обратил на символичность события: этот турнир стал первым крупным международным стартом для российских скейтбордистов после возвращения национального флага и гимна на мировую арену.

«День города в этом году проходит по-особенному. Рязань на несколько дней превратилась в центр уличной культуры и спорта, стала точкой притяжения лучших спортсменов из порядка 30 стран мира. Побывал практически на всех площадках. Очень яркие впечатления. Ролики, скейты, самокаты. Будем и дальше развивать эти виды спорта, инфраструктуру. В следующем году снова проведем фестиваль уличной культуры и спорта», – сказал Павел Малков.

Глава региона отметил, что интерес молодежи к экшн-дисциплинам колоссальный: рекордную популярность у зрителей завоевал скейт-парк на Лыбедском бульваре. Учитывая такой спрос, власти уже запланировали создание новой современной площадки перед филиалом Национального центра «Россия» в Лесопарке. Кроме того, подобные объекты для уличного спорта постепенно появятся и в других муниципалитетах области.

Президент Федерации скейтбординга Илья Вдовин дал фестивалю высший балл и поблагодарил Павла Малкова за системную поддержку движения. Он выразил уверенность, что о Рязани теперь заговорят в скейт-парках по всему миру.

«Наша оценка «пять с плюсом». Но главную оценку мы увидим в социальных сетях всех участников. Уверен, что в ближайшие месяцы в сотнях скейтпарков мира на многих языках будет звучать Рязань. Это здорово! Хочется, чтобы вся страна брала пример с Рязанской области и также ответственно подходила к вопросам молодежи. Будем дальше развивать и масштабировать этот фестиваль», – отметил Илья Вдовин.

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