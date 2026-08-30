Представители Рязани, Липецка и МАГ обсудили перспективы городского развития

В День города в Рязани прошел круглый стол «Грани сотрудничества: выстраивание эффективных межмуниципальных связей». Ключевыми спикерами выступили глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, замглавы администрации Рязани Евгения Власова, исполнительный вице-президент Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) Юрий Васюнькин, а также председатель Липецкого городского Совета депутатов Евгения Фрай. Участие в дискуссии также приняли представители органов власти разных муниципалитетов и депутатский корпус.

В ходе встречи участники обсудили текущее состояние и перспективы развития межмуниципального взаимодействия, обменялись практическими наработками в сферах экономики, социальной политики, культуры, городского управления и патриотического воспитания молодежи.