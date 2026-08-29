В Нижнем саду прошла «Азбука Рязани»

В Нижнем городском саду развернулся настоящий город знаний для юных рязанцев и гостей областного центра — интерактивный праздник «Азбука Рязани».

Для маленьких исследователей работают 22 тематические станции, каждая из которых посвящена отдельной грани жизни древнего города: от истории и культуры до природы и быта.

Ребята могут примерить на себя роль актёров, освоить старинные рецепты, прикоснуться к местному фольклору, попробовать силы во флористике и даже отчеканить собственную монету. Кроме того, организаторы проводят увлекательные викторины, уроки безопасности, экологические игры по сортировке отходов и подвижные забавы.

Главный принцип праздника — полное погружение: дети не просто зрители, а активные участники каждого действия. Все активности рассчитаны на совместное времяпрепровождение детей и родителей.

Особую торжественность дню придала церемония награждения педагогов и учащихся детских школ искусств — лауреатов творческого конкурса «Моя любимая Рязань». Их лучшие работы теперь украшают стенды на Почтовой улице. Отдельные аплодисменты прозвучали для победителей в номинации «Народный шеврон».