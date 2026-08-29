Ветеран СВО из Скопина взял золото Всероссийского «Кубка Героев» по плаванию

Скопинский ветеран спецоперации Алексей Остроух стал чемпионом Всероссийских состязаний по плаванию «Кубок Героев». Об этом сообщило ИД «Пресса».
Турнир состоялся в городе Валдай (Новгородская область). Спортсмен из Рязанской области финишировал первым на дистанции 50 метров вольным стилем в категории для участников с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Алексей входит в состав регионального отделения «Боевого братства» и регулярно тренируется в скопинской спортшколе «Старт».
«Спорт – отличная возможность для самореализации ребят, которые получили увечья при защите Родины. Хочу особо отметить, что сегодня День спецназа внутренних войск. Я посвящаю свою победу всем, причастным к этой дате. Девиз спецназовцев «Победишь себя – будешь непобедим» помогает мне ставить различные жизненные задачи и успешно добиваться поставленной цели», — сказал Алексей.