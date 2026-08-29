Ветеран СВО из Скопина взял золото Всероссийского «Кубка Героев» по плаванию

Скопинский ветеран спецоперации Алексей Остроух стал чемпионом Всероссийских состязаний по плаванию «Кубок Героев». Об этом сообщило ИД «Пресса».

Турнир состоялся в городе Валдай (Новгородская область). Спортсмен из Рязанской области финишировал первым на дистанции 50 метров вольным стилем в категории для участников с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Алексей входит в состав регионального отделения «Боевого братства» и регулярно тренируется в скопинской спортшколе «Старт».