В Рязанской области к 1 сентября капитально отремонтировали 10 школ

Министерство образования Рязанской области сообщило о завершении крупных строительных работ в образовательных учреждениях региона. В 2026 году в рамках национального проекта «Молодежь и дети» был проведен капитальный ремонт десяти школ, которые 1 сентября распахнут свои двери для учеников и педагогов в обновленном виде.
В список выполненных работ вошла полная модернизация инженерных и коммуникационных сетей, что гарантирует надежное теплоснабжение и водоотведение. Также был проведен качественный ремонт внутренних помещений, обновлена фасадная отделка зданий, а классы и рекреации оснащены современным учебным оборудованием и новой эргономичной мебелью.
В число учреждений, которые полностью готовы к началу учебного года, вошли:
- Сасовская школа №3;
- Михайловская школа №2;
- Чулковская школа;
- Морозово-Борковская школа;
- Мурминская школа;
- Спасская гимназия;
- Захаровская школа №1;
- Сараевская школа;
- Кораблинская школа №1;
- Школа №19 (25).
Текущие объекты стали частью масштабной стратегии по улучшению образовательной инфраструктуры области. Как отметили в профильном ведомстве, за период с 2022 по 2026 год в Рязанской области уже были капитально отремонтированы и полностью переоснащены 65 школ.