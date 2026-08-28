В Рязанской области к 1 сентября капитально отремонтировали 10 школ

Министерство образования Рязанской области сообщило о завершении крупных строительных работ в образовательных учреждениях региона. В 2026 году в рамках национального проекта «Молодежь и дети» был проведен капитальный ремонт десяти школ, которые 1 сентября распахнут свои двери для учеников и педагогов в обновленном виде.

В список выполненных работ вошла полная модернизация инженерных и коммуникационных сетей, что гарантирует надежное теплоснабжение и водоотведение. Также был проведен качественный ремонт внутренних помещений, обновлена фасадная отделка зданий, а классы и рекреации оснащены современным учебным оборудованием и новой эргономичной мебелью.

В число учреждений, которые полностью готовы к началу учебного года, вошли:

Сасовская школа №3;

Михайловская школа №2;

Чулковская школа;

Морозово-Борковская школа;

Мурминская школа;

Спасская гимназия;

Захаровская школа №1;

Сараевская школа;

Кораблинская школа №1;

Школа №19 (25).

Текущие объекты стали частью масштабной стратегии по улучшению образовательной инфраструктуры области. Как отметили в профильном ведомстве, за период с 2022 по 2026 год в Рязанской области уже были капитально отремонтированы и полностью переоснащены 65 школ.