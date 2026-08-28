В Подмосковье подростку из полового органа удалили редкого паразита, который появился после укуса комара

Специалисты Детского научно-клинического центра им. Л.М. Рошаля провели успешную операцию подростку, страдавшему от редкого паразитарного заболевания – дирофиляриоза. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области, инфекция попала в организм пациента через укус комара.

Пациент обратился к врачам с жалобами на болезненное уплотнение в области правого яичка. По словам мальчика, узел периодически то уменьшался, то снова проявлялся, но полностью не исчезал на протяжении более двух лет.

Решающим моментом в диагностике стало ультразвуковое исследование: врачи заметили движение внутри образования, что сразу навело специалистов на мысль о его паразитарной природе. Дальнейшее обследование и подробный опрос семьи подтвердили первоначальный диагноз – заражение дирофиляриями.

Дирофилярии – это черви, естественными хозяевами которых обычно являются собаки. Однако через укус инфицированного комара паразит может случайно попасть и в организм человека.

«Человек для дирофилярии — так называемый «тупиковый хозяин»: червь в человеческом организме не размножается, но образует защитную капсулу-узел. В мировой медицинской литературе за последние два десятилетия описано всего три похожих случая у детей с такой локализацией», – пояснил заведующий отделением детской урологии и андрологии центра им. Л.М. Рошаля Фёдор Напольников.

Для устранения проблемы подростку была проведена малоинвазивная операция. Хирургам удалось аккуратно удалить паразитарную капсулу, не повредив сам орган. Вмешательство длилось всего 30 минут и прошло без осложнений. Результаты гистологического исследования полностью подтвердили паразитарную природу образования.

В настоящее время пациент чувствует себя хорошо, его здоровью ничего не угрожает. Он уже выписан из стационара и переведен на амбулаторное наблюдение.