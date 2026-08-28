Ребенок пострадал при столкновении велосипеда с иномаркой в Рязанской области

27 августа около 16:15 в Сараевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием средства индивидуальной мобильности (СИМ). В результате аварии травмы получили водитель велосипеда и несовершеннолетняя девочка.

По предварительным данным Госавтоинспекции, 44-летняя местная жительница, управляя велосипедом марки «Rockwild», на 2-м километре обхода р.п. Сараи допустила столкновение с автомобилем «Mitsubishi Lancer». За рулем иномарки находился 50-летний житель Москвы.

В результате удара травмы различной степени тяжести получили как сама 44-летняя водитель СИМ, так и ее 12-летняя пассажирка. Пострадавшим была оперативно оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Этот инцидент пополнил неутешительную сводку за последние сутки. Всего за 24 часа на дорогах Рязанской области зарегистрировано: 6 ДТП с пострадавшими, в которых травмы получили 7 человек, 34 аварии с причинением материального ущерба.

Кроме того, инспекторы ДПС за сутки выявили 15 284 нарушения ПДД. Среди самых грубых: 6 фактов управления транспортом в состоянии опьянения (включая один повторный случай), 56 случаев управления автомобилем с незаконной тонировкой, 2 нарушения правил перевозки детей, 13 нарушений со стороны водителей грузового транспорта и 1 – со стороны водителя автобуса, 4 нарушения, допущенные пешеходами.