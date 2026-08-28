Фото: УМВД России по Рязанской области
Происшествия

Житель Рязанского района предстанет перед судом за нападение на сотрудника полиции

Анастасия Мериакри
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Железнодорожный межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Рязанского района. Мужчина обвиняется в применении насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

Ночью 15 мая 2026 года в дежурную часть поступил сигнал о неадекватном и агрессивном поведении мужчины в подъезде одного из многоквартирных домов Рязани. Прибывшие на вызов сотрудники полиции попытались пресечь нарушение общественного порядка. Однако подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проигнорировал законные требования стражей порядка успокоиться. Желая воспрепятствовать их профессиональной деятельности, мужчина умышленно нанес телесные повреждения одному из полицейских.

Следователями была собрана исчерпывающая доказательственная база, подтверждающая вину фигуранта. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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