Экономика и бизнес

Рязанская область презентовала свой экспортный потенциал ведущим бизнес-партнерам из Китая

Анастасия Мериакри
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27 августа в Москве состоялась презентация экспортного потенциала Рязанской области китайским партнерам. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

В мероприятии приняли участие министр экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев и руководство Агентства развития бизнеса региона. Делегацию с китайской стороны возглавили глава представительства Китайского комитета по содействию международной торговле в России Сюй Цзинли, председатель правления инвесткомпании Chengtong International и бизнес-парка «Гринвуд» Сунь Бохуэй, а также руководитель Информационного делового центра Рязанской области в Пекине Павел Кипарисов.

«Китай сегодня является главным внешнеэкономическим партнером Рязанской области. Доля КНР в товарообороте региона последние 3 года составляет 20% или 5-ю часть внешней торговли. Мы прилагаем все усилия, чтобы увеличить экспорт продукции и реализовать совместные проекты», — подчеркнула заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова.

Стороны обсудили перспективы поставок продукции высокотехнологичных отраслей: станкостроения, приборостроения, электронных компонентов, фармацевтики и стройматериалов. Особый акцент был сделан на промышленной кооперации и локализации производств на территории Рязанщины.

Для привлечения инвесторов регион предлагает комфортные условия: резиденты индустриальных, агропромышленных и бизнес-парков, а также научно-производственных центров получают налоговые льготы и полное сопровождение на всех этапах реализации проектов.

Отдельно была отмечена успешная практика экспорта продовольствия. Благодаря поддержке Рязанского центра экспорта, шоколад, кондитерские изделия и картофельные хлопья местного производства уже появились на полках китайских магазинов.

Кроме того, рязанские предприниматели озвучили новые инициативы. Компания «Экорост» представила проект по сотрудничеству в сфере производства органических и жидких удобрений на основе торфа, отметив высокий потенциал китайского рынка в данном сегменте.

Завершая встречу, Юлия Швакова пригласила китайских коллег на ежегодный деловой форум «Дни международного бизнеса», который пройдет в Рязани в сентябре. Для сотрудничества с КНР там будет выделен отдельный блок программы, что позволит участникам найти новых партнеров и детально проработать конкретные вопросы, используя возможности китайских госкорпораций и бизнес-площадок.

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