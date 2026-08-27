До 1 октября рязанцы могут перевести свои социальные услуги в денежный эквивалент

До 1 октября 2026 года федеральным льготникам нужно выбрать: получать социальные услуги в натуральной форме или денежном эквиваленте. При этом в Рязанской области свыше 6,5 тысяч человек уже решили сохранить право на набор социальных услуг (НСУ) – частично или полностью.

Мера поддержки включает в себя санаторно курортное лечение, лекарства, проезд к месту лечения и обратно. Стоимость набора социальных услуг ежегодно индексируется и в 2026 году составляет 1825,25 рублей в месяц. Всем категориям льготников ежемесячная выплата НСУ предоставляется в натуральном виде. Исключение составляют только ветераны боевых действий и граждане, пострадавшие от воздействия радиации.

Использовать ежемесячную выплату можно гибко: одну часть услуг получать в натуральном виде, а другую – в виде денежной компенсации. Изменить способ получения НСУ разрешается ежегодно; самое важное – это подать заявление до 1 октября текущего года.

Чтобы изменить формат получения льгот, нужно подать заявление. Это можно сделать на портале Госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе ОСФР по Рязанской области. Такими же способами заявление допускается и отозвать, если изменились обстоятельства.

В случае, если льготника устраивает вид, в котором ему поступает помощь, то ничего подавать не требуется. Обновлённый порядок предоставления НСУ вступит в силу с 1 января 2027 года.

Если у вас остались вопросы, то вы можете задать их специалистам единого контакт-центра по телефону: 8-800-100-00-01 или обратиться в клиентскую службу ОСФР по Рязанской области.