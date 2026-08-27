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Общество

Православный священник объяснил, почему мы празднуем смерть Богородицы

Валерия Мединская
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Праздник Успения Пресвятой Богородицы 28 августа — один из самых светлых в церковном календаре. На первый взгляд он посвящён кончине Божией Матери, что должно сопровождать богослужения этого дня печалью и скорбью. Но на самом деле «успение» не равно «смерти» в привычном смысле. О смысле праздника и о том, почему мы празднуем день кончины Богородицы в своём блоге рассказал священник Антоний Русакевич.

Успение — это не смерть

Слово происходит от глагола «уснуть». Оно символизирует тихое, умиротворённое завершение земного пути. Это не трагедия, а переход в Царство Небесное.

Святитель Филарет Московский называл кончину Пресвятой Богородицы «лёгким, кратковременным туманом смерти, сквозь который ясно и величественно просиявает вечная жизнь». Священник Антоний Русакевич обращает внимание: в празднике Успения верующие разделяют радость Божией Матери. Она воссоединяется со Своим Сыном. Когда-то Она баюкала на руках Богомладенца. Теперь Христос с любовью принимает в Свои руки возлюбленную Матерь.

На иконе праздника душу Пресвятой Богородицы изображают в виде младенца в пеленах. Это символ чистоты, непорочности и новой жизни. Спаситель принимает Её в Свои объятия.

В чём чудо Успения

Согласно церковному Преданию, Пресвятая Богородица была взята на Небо и душой, и телом. Архангел Гавриил возвестил Ей о скором завершении земного пути. Апостолы чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься с Пречистой.

После мирного успения и погребения свершилось ещё одно чудо. На третий день гроб открыли — тела там не оказалось.

Эти события напоминают нам Воскресение Христово. Поэтому Успение Пресвятой Богородицы иногда называют второй Пасхой — торжеством вечной жизни над смертью, обращает внимание священнослужитель.

Традиции Успения

На праздничной службе звучат слова:

«О дивное чудо: Источник Жизни во гробе полагается, и лествица к небеси гроб бывает: веселися Гефсимание, Богородичен святый доме. Возопием, вернии, Гавриила имуще чиноначальника: благодатная, радуйся, с тобою Господь, подаяй мирови Тобою велию милость».

В переводе это означает: «О дивное чудо! Источник Жизни полагается во гроб, и гроб становится лестницей к небу. Веселись, Гефсимания, святой дом Богородицы! Воскликнем, верные, с Гавриилом во главе: Благодатная, радуйся, с Тобою Господь, подающий миру через Тебя великую милость».

Через Свою Пречистую Матерь Господь дарует нам заступничество и великую милость. Поэтому Успение для верующих — не день скорби. Это праздник светлой радости, утешения и надежды.

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