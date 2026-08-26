Жители Тумы несколько дней сидели без холодной воды

Жители рязанского посёлка Тума остались без холодной воды больше чем на четверо суток. Авария затронула 11 улиц, сроки отключения превысили все допустимые нормативы.
Прокуратура Клепиковского района внесла представление директору ресурсоснабжающей организации. Кроме того, в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами).
В прокуратуре области напомнили, что работает горячая линия по вопросам ЖКХ. Только за 4 месяца 2026 года поступило 125 звонков от жителей, и каждый стал поводом для проверки.