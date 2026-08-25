Рязанцев предупредили об опасных грибах и овощах в банках

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области напоминает: ботулизм — смертельно опасное заболевание, которое чаще всего вызывает именно домашние заготовки. Токсин, выделяемый бактерией Clostridium botulinum, поражает нервную систему. Без своевременной помощи исход может быть летальным.

Возбудитель живёт только в среде без кислорода, именно поэтому герметично закрытые банки с соленьями, грибами и мясными консервами становятся идеальной средой для его размножения. При этом внешний вид, вкус и запах продукта могут оставаться обычными. Вздутие крышки — не единственный, и далеко не обязательный признак.

Особенно опасны консервированные грибы — их сложно отмыть от земли, а значит, споры могут остаться на продукте. Также риск выше при использовании овощей с признаками порчи, при нарушении технологии (уменьшении соли или уксуса), а также при сокращении времени тепловой обработки и стерилизации.

Чтобы минимизировать риск, Роспотребнадзор рекомендует:

тщательно мыть овощи и грибы, использовать щётку;

строго соблюдать рецептуру, особенно время термообработки;

стерилизовать банки и крышки не менее 30 минут;

хранить консервы только в холодильнике или погребе;

перед употреблением термически обрабатывать содержимое банок — это разрушает токсин;

не покупать домашние консервы и копчености с рук — на рынках или у случайных продавцов.

Соблюдение этих простых правил позволит насладиться зимними заготовками без риска для здоровья.