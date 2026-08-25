Фото Минздрава Рязанской области
Здоровье

Рязанские кардиохирурги начали проводить высокоплотное картирование сердца

Валерия Мединская
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Метод высокоплотного картирования сердца рязанские кардиохирурги начали применять для лечения пациентов. Об этом сообщает Минздрав Рязанской области.

Высокоплотное картирование уже провели трём рязанцам — двум женщинам 50 и 76 лет, а также 40-летнем мужчине. У всех были сложные аритмии, которые не удавалось выявить стандартными способами. Благодаря новой технологии скрытые очаги заболевания нашли и устранили. Все пациенты уже выписаны домой с хорошим самочувствием.

Метод стал доступен благодаря навигационному комплексу Рязанского кардиодиспансера, который построил 3D-модель камеры сердца. Оборудование закупили по программе развития здравоохранения Рязанской области. Аналогов в клиниках региона нет — это единственный такой комплекс.

В стандартных случаях модель строят на основе данных с 4 полюсов электрода, а высокоплотное картирование считывает информацию сразу с 64 точек — в 16 раз больше. Это позволяет строить модель быстрее и с максимальной точностью. Особенно ценным оказывается метод при поиске источников сложных аритмий, когда нужно найти единственную точку в сердце — иногда площадью менее миллиметра — и точечно устранить её с помощью радиочастотной абляции. Метод значительно ускоряет процесс, повышает его эффективность и безопасность.

Первые операции провели совместно со специалистами НМИЦК им. академика Чазова — руководителем лаборатории Олегом Сапельниковым и хирургом Дмитрием Черкашиным. Теперь новый метод войдёт в повседневную практику рязанских врачей.

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