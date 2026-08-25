Фото: max.ru/ryazanoblast
Новости Касимова

Касимовец взял позывной «Честный» и вступил в МОГ

Валерия Мединская
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Жители Рязанской области продолжают вступать в мобильные огневые группы для защиты региона от атак БПЛА. Среди них — сотрудник администрации Касимовского округа Алексей Т. с позывным «Честный». В июне он подписал контракт с «БАРС–Рязань» и стал водителем-стрелком МОГ. Решение, по его словам, было взвешенным: армейский опыт и умение обращаться с оружием позволили ему встать на защиту родной земли.

Как пишет ИД «Пресса», Алексей прошёл 15-дневные сборы, где особое внимание уделили борьбе с беспилотниками. Изучали типы дронов, способы их обнаружения и методы нейтрализации. Главная цель на полигоне — ведение прицельного и заградительного зенитного огня. Чаще всего противник использует дроны самолётного типа «Лютый». Они почти невидимы для радаров, летят на высоте до 100 метров и способны преодолевать до тысячи километров.

После сборов Алексея направили охранять стратегические объекты в Рязани. Два месяца он нёс боевое дежурство в составе резерва. По сигналу тревоги подразделение мгновенно приводили в полную готовность. Так было и утром 29 июля, когда силы ПВО и МОГ отражали массированную атаку — тогда сбили 45 вражеских беспилотников.

Губернатор Павел Малков поблагодарил всех, кто защищал небо над областью. К словам главы региона присоединились и жители. Алексей признаётся: такая поддержка — лучшая награда, она придаёт сил и уверенности.

Сейчас у Алексея отпуск, затем — два месяца на гражданской работе, после чего он снова заступит на защиту объектов. Резервисты МОГ — не кадровые военные, а граждане запаса, заключившие контракт с Минобороны. Они ведут обычную жизнь, но регулярно проходят сборы. За ними сохраняется средняя зарплата от работодателя, а дежурят они не более шести месяцев в году и только в своём регионе.

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