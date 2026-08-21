Скоропостижно скончался старший инспектор по маломерным судам Касимова Антон Антонов

Скоропостижно ушёл из жизни Антон Антонов, руководитель инспекторского участка по маломерным судам в Касимове. Он посвятил службе в МЧС России почти два десятилетия.

Антон Сергеевич родился 5 ноября 1981 года в Саратове. С сентября 2005 года служил старшим государственным инспектором по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Рязанской области. Затем возглавил инспекторский участок в Касимове.

За годы службы Антон Антонов был удостоен нагрудного знака МЧС России «За заслуги», медали «За спасение погибающих на водах», почётных грамот. А в 2018 и 2020 годах его имя дважды заносили на Доску почёта Главного управления МЧС России по Рязанской области.