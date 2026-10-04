Фото: УМВД России по Рязанской области
Новости Касимова

Рецидивист из Касимова объяснил кражу смартфона страхом не «соответствовать ситуации»

Анастасия Мериакри
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Сотрудники отдела МВД России «Касимовский» в считанные часы раскрыли кражу из квартиры местной жительницы. Подозреваемым оказался 38-летний мужчина, который всего неделю назад вернулся из мест лишения свободы.

В полицию обратилась 42-летняя касимовка, которая сообщила о пропаже мобильного телефона и банковской карты. По словам женщины, вечером к ней в гости пришел давний знакомый, которого она не видела пару лет. Мужчина позвонил и предложил приятно провести время, придя на встречу с угощением. Хозяйка радушно накрыла стол, и за бокалом гости начали ожидать подругу хозяйки, которая собиралась заглянуть на огонек.

В какой-то момент женщина на минутку вышла из комнаты. Когда она вернулась, гостя уже не было, а вместе с ним исчезли лежавшие на столе смартфон и банковская карта, хранившаяся в чехле.

Оперативники уголовного розыска по скудному описанию и минимальным персональным данным быстро вычислили подозреваемого. Им оказался 38-летний житель Касимова, для которого тюрьма стала практически вторым домом. Ранее его дважды судили за хищения, а последний срок он провел за решеткой более 5 лет, освободившись буквально неделю назад.

Полицейские организовали поиски и задержали рецидивиста на улице города всего через час после совершения преступления. Похищенное было изъято.

На допросе задержанный рассказал довольно необычную версию случившегося. По его словам, вернувшись в родной город, он решил немного отдохнуть и напросился в гости к знакомой. Однако во время застолья, когда хозяйка вышла из комнаты, он якобы испугался, что не сможет «соответствовать ситуации», и решил сбежать, прихватив со стола чужой смартфон. Воспользовавшись найденной в чехле банковской картой, мужчина купил в магазине спиртное и продолжил гулять по городу, пока его не нашли стражи порядка.

В настоящее время следователь полиции решает вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

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