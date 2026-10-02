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Новости кино и ТВ

Канал 2х2 представил афишу шоу, документалок и кино на октябрь и ноябрь

Валерия Мединская
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Популярный развлекательный канал 2х2 представил осеннюю афишу. В октябре зрителей ждёт много интересного.

В октябре на 2х2 стартует новый сезон «Скинь видос» (16+) в озвучке Анкорда. Один из самых узнаваемых голосов русскоязычного аниме комментирует прикольные, странные и безумные ролики из интернета. Знакомые видео будет смотреть ещё смешнее.

В новых выпусках «StopGame ТВ» (16+) команда популярного игрового медиа расскажет о главных событиях в игровой индустрии и гейм-проектах, о которых должны знать даже те, кто обожает только пасьянсы на телефоне.

В ноябре выходит новый сезон «16на9» (16+), созданный специально для 2х2. Дима Кунгуров и Даня Бондарчук вместе с псом Винландом разберут хиты анимации — от «Симпсонов» и «Футурамы» до «Времени приключений» и «Ванпанчмена» — и выяснят, благодаря чему эти проекты стали частью поп-культуры. А затем проверят, способна ли нейросеть увидеть в них что-то большее, чем набор узнаваемых приемов.

«Скинь видос» — с 5 октября, «StopGame ТВ» — с 29 октября, «16на9» — с 12 ноября.

КИНО НА ВЫХОДНЫЕ

«Киноклуб 2х2» (16+) возвращается с подборкой советских и российских фильмов — от фантастики и детективов до ужасов. Во время показа будут появляться плашки с интересными фактами о сюжете, съемках, творческой команде и историческом контексте. Вот такое кино с эффектом погружения.

«Киноклуб 2х2» — с 10 октября по выходным в 00:05

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ: КАК УСТРОЕН МИР

По четвергам 2х2 рассказывает об известном с неизвестной стороны. Разбираемся в скрытых силах растений и секретах современных технологий, тактике древних армий и феномене «самых опасных мест на Земле».

«Как получить доступ ко всему: реверс-инжиниринг» (16+) — первый в мире научпоп-фильм о людях, для которых лучший способ понять технологию — разобрать её на части. Чем же является реверс в современном мире: способом превзойти конкурентов или настоящим двигателем прогресса?

В новых выпусках «Топлес ТВ» (16+) Ян Топлес разберётся в шифровании, человеческом организме и необычных способностях растений. Научные факты, смелые эксперименты и ответы на самые важные вопросы, которые вы даже не собирались задавать.

В ноябре документальный сериал «Путь воина: великие сражения древности» (16+) перенесёт вас в прошлое. Вы узнаете, как викинги, кельты и другие легендарные воины выбирали оружие, методы тренировок и тактику для победы над противником.

А документальный сериал «Анатомия катастроф» (16+) расскажет о самых опасных местах планеты: дорогах, которые не прощают ошибок, аэропортах, притягивающих трагедии, и тюрьмах, ставших символами отчаяния.

«Как получить доступ ко всему: реверс-инжиниринг» — 8 октября, «Топлес ТВ» — с 15 октября, «Путь воина» — с 12 ноября, «Анатомия катастроф» — с 26 ноября.

АНИМАЦИЯ: ЗНАКОМЫЕ ГЕРОИ И НОВЫЕ МИРЫ

Петя и Волк снова открывают порталы в сказочные миры. Ведь решить проблемы фантастических героев могут только школьник из Петербурга и его харизматичный шерстяной друг. Впервые на ТВ — новые серии «Приключения Пети и Волка» (12+) 17 октября в 12:05.

Также 2х2 продолжает популяризировать работы независимых аниматоров. Новые короткометражные фильмы смотрите в Блоке авторской анимации с 30 октября по пятницам в 22:05 (16+).

Детективы и космос, любовь, героические подвиги, нечисть и привидения. Тематические подборки российской и советской взрослой анимациивыходят на 2х2 по вторникам и субботам в 23:05.

АНИМЕ: КИБЕРПАНК И СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЭКОНОМИКА

В ноябре на 2х2 — сразу два культовых аниме-сериала.

«Призрак в доспехах» (16+) возвращается в новой экранизации 2026 года от Science SARU: киборг Мотоко Кусанаги расследует киберпреступления и пытается понять, где проходит граница между человеком и машиной. Критики отмечают, что по духу и визуалу новый сериал ближе оригинальной манге Масамунэ Сиро

«Волчица и пряности» (16+) — легендарное фэнтези-аниме в оригинальной экранизации 2008 года. Вместо футуризма с вайбом апокалипсиса — уютная атмосфера средневековья. Торговые хитрости, экономические интриги и отношения странствующего торговца Лоуренса и мудрой волчицы Холо.

«Призрак в доспехах» — с 9 ноября, «Волчица и пряности» — с 30 ноября.

Даже если осень не порадует погодой, всегда можно телепортироваться в яркие миры 2х2.

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