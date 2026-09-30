НАТО объявили последнее ядерное предупреждение. Коц объяснил, что происходит

Военкор Александр Коц опубликовал пост в котором размышляет, почему Москва сделала НАТО последнее ядерное предупреждение.

За трое суток российские диппредставительства в Лондоне, Брюсселе и Дублине выступили с заявлениями, текст которых практически идентичен. Смысл предельно прям: если блок НАТО попытается оторвать Калининградскую область от остальной России, Москва не исключает применения всего арсенала — вплоть до ядерного. В таком варианте развития событий, подчеркнули в посольствах, вероятность превентивных ударов по центрам принятия решений в странах альянса на раннем этапе конфликта крайне велика.

Официальный представитель НАТО Эллисон Харт назвала эту риторику безответственной и заверила, что альянс носит исключительно оборонительный характер, а его учения не направлены против российской территории.

Однако реальная картина последних лет говорит об ином. По словам военкора, именно страны НАТО регулярно отрабатывали сценарии блокады анклава с суши и ударов по нему с воздуха. В июне в Сувалкском коридоре — узкой полосе на границе Литвы и Польши между Калининградом и Белоруссией — прошли манёвры «Отважный кабан‑2026»: Литва, Польша, Франция, порядка 6 тысяч военнослужащих и 600 единиц техники. Среди отрабатываемых задач — перерезание железной дороги, обеспечивающей область гражданскими грузами и пассажирскими перевозками.

Месяцем ранее глава литовского МИД Кястутис Будрис в интервью швейцарскому изданию пообещал «прорваться в небольшую крепость» и при необходимости уничтожить российские базы ПВО и ракетные комплексы. Литовский Сейм 89 голосами инициировал процедуру снятия конституционного запрета на размещение ядерного оружия. Польские военные совместно с немецкими сапёрами оборудуют рвы вдоль границы.

Президент Владимир Путин ранее однозначно обозначил позицию: у России нет ни геополитических, ни экономических, ни военных мотивов для агрессии. Тех, кто нагнетает страх перед «российским вторжением», глава государства охарактеризовал как «специалистов по фильмам ужасов». Однако европейским правительствам образ врага у дверей жизненно необходим: без него невозможно обосновать размещение постоянной немецкой танковой бригады в Литве, очередные поставки в Киев, а главное — перед электоратом придётся отвечать за урезание социальной сферы, рост налогов и упадок промышленности.

Калининград — единственный регион России, который можно блокировать, не нарушая государственных границ. Сухопутная связь с основной территорией проходит через Литву, морская — через Балтику, которую польские чиновники после вступления Финляндии и Швеции в альянс именуют «внутренним морем НАТО». Резолюция Генассамблеи ООН 3314 квалифицирует блокаду портов и побережья как акт агрессии. Российская доктрина ядерного сдерживания с 2024 года допускает ядерный ответ даже на агрессию обычными средствами, если она создаёт критическую угрозу территориальной целостности. Блокада области с миллионным населением под это определение подпадает напрямую.

Сценарий, таким образом, не гипотетический. Насколько он реален, настолько же реальны и планы, которые на Западе отрабатывают на полигонах и обсуждают в студиях.

Очередные ноты Москвы фактически стали ультиматумом. Россия вслух обозначила линию, которую не допустит пересечь. Сергей Лавров в начале сентября порекомендовал европейцам удержать в памяти слова Путина: если Европа нападёт, конфликт будет «совершенно другой и очень коротким».

«В Брюсселе, судя по реакции, пока уверены, что это риторика. Самое время перечитать доктрину», — пишет Александр Коц.