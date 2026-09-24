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Политика

Украину оставят без интернета. Раскрыты цели ночных ударов ВС РФ по Киеву и Одессе

Алексей Самохин
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Минобороны России сообщило о массированном ударе по Украине минувшей ночью. В ведомстве заявили, что поражены предприятия по выпуску беспилотников, центры связи, логистические объекты и танкер с топливом.

По данным военных, удар нанесли высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и беспилотниками. Цели работали на нужды ВСУ.

В Киеве поражены шесть объектов. Первый — промышленное предприятие, которое делает комплектующие для беспилотников большой и средней дальности и готовит к применению наземные роботизированные комплексы. Второй — цех компании «ПЕГАС АРМС», где производят и хранят БПЛА, в том числе самолётного типа. Третий — предприятие «Элемент ЮА», выпускающее комплектующие для ударных дронов «Хорнет». 

Ещё в списке транспортно-логистический центр, где хранят и распределяют беспилотники, и телекоммуникационные центры «Киевстар» и «Парковый». По версии военных, они дают связь и вычислительные мощности для ВСУ. Отметим также, что после ударов по таким центрам, в Украине начинаются проблемы с интернетом. 

В Одесской области поражены два логистических центра в самой Одессе. Там, по данным Минобороны, хранили и распределяли грузы военного и двойного назначения, которые приходят на Украину из европейских стран.

Ведомство сообщило о поражённом танкере. Судно шло морем в порт Черноморск и везло горюче-смазочные материалы, которые предназначались для ВСУ.

Серьёзные прилёты по Киеву подтверждает и украинская сторона. В городе начались пожары. 

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